‘Todos los días se deja todo, no se guarda nada’: Rigoberto Urán

14 de julio 2017 , 11:29 a.m.

El colombiano Rigoberto Urán se refirió al ambiente durante la etapa de este viernes en el Tour de Francia, que se vivió con mucho movimiento. El antioqueño también fue protagonista de la fracción.

Rigoberto Urán declaró a Caracol Radio al término de la etapa número 13: “Bueno estoy cerca, obviamente falta bastante, queda mucha carrera y lo importante es ir adelante”.

Echappée de courte durée pour Uran qui se fait reprendre, D. Martin contre / Uran is caught, @DanMartin86 attacks! #TDF2017 pic.twitter.com/ejEOqhKqxO — Le Tour de France (@LeTour) 14 de julio de 2017

Al preguntarle al colombiano por el ataque en la última bajada de la etapa dijo que “se intentó atacar, no era muy técnica la etapa , especialmente la bajada, asi que no se pudo sacar diferencias”.



Al Tour aún le restan etapas en los pirineos, y Rigoberto desmintió haber regulado y guardado fuerzas para lo que se viene: “todos los días se deja todo, no se guarda nada”.



