‘Termino muy feliz con lo que se hizo’: Rigoberto Urán

Con una alegría enorme que dejaba ver con cada sonrisa al saludar al público, felicitarse con su grupo de trabajo y al hablar, Rigoberto Urán dio un paso adelante en su carrera deportiva, luego de realizar una buena contrarreloj individual y subir al segundo puesto de la clasificación general.

“Yo había dicho que todo se definía al final. Tocaba arriesgar, todos lo hicimos. Yo iba muy fuerte al final, que casi me salgo en la curva, pero pude seguir. Termino muy feliz con lo que se hizo en este Tour de Francia”, dijo Urán.

#ICYMI C'était très chaud pour @UranRigoberto qui prend tout de même la 2e place au classement général ! / Close call for R. Uran! #TDF2017 pic.twitter.com/8qfOCLYSgG — Le Tour de France (@LeTour) 22 de julio de 2017

"Ha sido un Tour demasiado bueno para mí, he ganado una etapa. Pero acabar segundo es lo más importante de mi carrera deportiva", dijo el ciclista del Cannondale, que acabará la ronda gala a 54 segundos del ganador, el británico Chris Froome.



Urán afirmó que su segunda plaza también es buena para certificar el buen momento del ciclismo colombiano, que en los últimos años había tenido un hombre en el podium con Nairo Quintana.



“Colombia estaba acostumbrada con Nairo y vuelve a estar en el podio. Para el país es muy importante, se ratifica el buen ciclismo que tenemos en Colombia, hay mucho talento", dijo.



El colombiano indicó que pese a que tras haber logrado dos segundos puestos en el Giro de Italia no significaba que hubiera perdido calidad. "Siempre he estado igual, aunque a veces he tenido algunos problemas de salud. Pero cuando uno hace podio y luego acaba quinto o sexto es como si lo perdiera todo. En esta ocasión estuve bien, pude estar con los mejores", señaló.



Urán aseguró que era difícil ganar al británico Chris Froome porque su equipo, el Sky, tenía una gran fortaleza. "No tengo ni idea si en el futuro podré ganarle. Este año tenían un equipo muy fuerte y han marcado la diferencia en muchas etapas. Controlaron el Tour de principio a fin", señaló el colombiano.



Urán destacó la grandeza de Froome, de quien recordó que "ha ganado cuatro Tours y tiene un palmarés muy grandes", pero dijo que las diferencias han sido muy pequeñas.



"El Tour lo perdí el primer día en el prólogo, porque en montaña no hubo muchas diferencias", señaló el ciclista, satisfecho con su rendimiento en la contrarreloj de 22,5 kilómetros de este sábado en Marsella en la que, dijo, "todo podía pasar".

El ciclista señaló que prefiere mirar al futuro antes que al pasado y que ahora ya, conquistado el segundo puesto del podio, se centra en los próximos objetivos.

EFE