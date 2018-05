‘Me llevé un pequeño susto porque el grupo se dividió’: Carapaz

17 de mayo 2018 , 11:25 a.m.

17 de mayo 2018 , 11:25 a.m.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar), líder de los jóvenes y quinto de la general, sufrió un "un pequeño susto" al quedar cortado del pelotón principal a 25 kilómetros de meta, pero "con la ayuda del equipo" pudo recuperar su posición entre los mejores.

"Me llevé un pequeño susto porque el grupo se dividió a 25 kilómetros del final y me quedé cortado, pero con la ayuda del equipo logré volver al grupo principal. Al final no fue un problema", dijo en meta el ciclista del Movistar.



Carapaz, que entró con el mismo tiempo de los favoritos de la general en la meta del Autódromo de Imola, destacó la etapa de su compañero Carlos Betancur, quien atacó al final en busca del triunfo.



"Pensamos que Betancur podía ganar la etapa y sentía que tenía muy buenas piernas, por lo que atacó. Estuvo muy cerca de ganar. Nuestro equipo está andando muy bien estos días, así que estamos muy contentos", concluyó.



EFE