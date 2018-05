‘Es muy emocionante, he trabajado mucho para esto’: Carapaz

El ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar), vencedor de la octava etapa del Giro de Italia, se mostró "emocionado" con su primera victoria en el World Tour y espera tener más oportunidades hasta Roma.

"Estoy muy feliz, he trabajado mucho antes del Giro y ahora, por supuesto, me resulta emocionante esta primera victoria en el World Tour", dijo Carapaz en la meta de Montevergine di Marcogliano. Carapaz, de 24 años y 'maglia' blanca de mejor joven, explicó el momento clave de lanzar el ataque que le llevó a la gloria.



"Tenía buenas piernas, así que decidí atacar desde lejos, a 2 kilómetros del final. Era el momento adecuado para irme solo, sabía que no podía ganar en un esprint", destacó. A partir de ahora, y con el objetivo cumplido, el corredor del Movistar espera tener más oportunidades hasta la meta final en Roma.



"Lo tomaré día a día. Todavía queda un largo camino por recorrer para llegar a Roma, pero estoy aquí para ver qué puedo hacer en el Giro", señaló.



EFE