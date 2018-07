'Para ganar el maillot verde hay que llegar a París': Sagan

El eslovaco Peter Sagan (Bora), que ganó en Valence su tercera etapa en el Tour 2018, se mostró "muy feliz" por la victoria y por ampliar su ventaja en la lucha por el maillot verde de forma casi definitiva, pero aclaró que "para lograrlo hay que llegar a París".

"Parece que ya me pueden ir dando el maillot verde, algunos lo ven de esa manera, pero para ello hay que llegar a París", dijo en meta. Sagan, que firmó su victoria número once en el Tour, dijo que se siente "muy feliz" por el triplete y admitió que se complicó al verse mal colocado en el esprint final.



"Pensé que había reaccionado un poco tarde, ya que estaba rezagado a 600 metros de meta. Luego en la última curva traté de ponerme al frente, y después de eso me quedé a la par de Kristoff. Estoy muy contento de haberle ganado", explicó el triple campeón mundial.



Sagan destacó la jornada tranquila una vez pasados los Alpes, lo que permitió la relajación de gran parte del pelotón. "Era un etapa plana y todos querían recuperarse un poco después de la montaña. Era buena para el esprint y tuve la suerte de repetir", comentó.







