'Me dolía todo, no podía pararme en pedales': Nairo Quintana

El esloveno Primoz Roglic (Lotto Jumbo) se ha impuesto en solitario en la decimonovena etapa del Tour de Francia disputada entre Lourdes y Laruns con un recorrido de 200,5 kilómetros. El británico Geraint Thomas (Sky) ha mantenido el maillot amarillo de líder. Nairo Quintana perdió la esperanza de alcanzar el podio pues durante la etapa perdió 7 minutos y 9 segundos, acusando la caída de este jueves.

#TDF2018 @NairoQuinCo: "La caída me ha hecho mucho daño. Me dolía todo; sobre todo, la cadera. No podía ni levantarme de la bici. Por fortuna teníamos a @MikelLandaMeana luchado por delante. A ver cómo amanece el cuerpo mañana y a tope en la CRI". pic.twitter.com/FuUEZEq7Zf — Movistar Team (@Movistar_Team) 27 de julio de 2018

Un balance de la etapa...

"La caída me ha hecho mucho daño, me dolía todo, sobretodo la cadera, no podía pararme en pedales; hemos seguido luchando e intentando no perder tiempo. Por fortuna teníamos a Landa adelante, era la estrategia de carrera, él o yo ir en Tourmalet, ir luego por delante haber que pasaba, fue una etapa muy dura, unos y otros cedían, hemos pasado un día muy duro".

¿Cómo se siente luego de la caída?

"Sentí mucho dolor, sobretodo bastante inflamación, eso hace que el cuerpo se recienta y no funcione bien, lo entregué todo".

¿Qué piensa de la contrarreloj de mañana?

"Queremos hacerla bien, es un gran test mañana en la contrarreloj y bueno hacerla a tope".



