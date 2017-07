‘La cabeza manda, pero el cuerpo no da más’: Nairo

Nairo Quintana tenpia la ilusión de seguir eecuperándose en el Tour de Francia, pero este domingo en la etapa de 189,5 kilómetros entre Laissac-Sévérac l’église y Le Puy-en-Velay, cedió más tiempo y salió del top 10 de la clasificación general, tras perder 6 minutos 19 segundos con Bauke Mollema, el ganador, y más de cuatro minutos con el lote del líder.

“La cabeza manda más, pero el cuerpo no da más, pues no da más. Vamos a seguir luchando”, señaló el ciclista colombiano, que en la subida de primera categoría perdió la rueda, cuando el equipo Ag2r puso paso en el grupo principal.

“Se siente el cansancio, la falta de fuerzas y más en esta etapa que fue dura. No sigo recuperado y nuevamente me he quedado”, agregó Quintana, que ahora ocupa la casilla 11 de la general a 6 minutos 16 segundos de Froome. Quintana recibió la colaboración de Carlo Betancur, su compatriota y compañero en el Movistar, pero cuando las fuerzas no están la colaboración de un coequipero es mínima.

“Tuve ambición, seguimos en eso, para adelante, sin rendirnos y esperamos recuperar”, señaló Nairo.



