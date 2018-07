'No se ha perdido la ilusión, las sensaciones fueron mejores': Nairo

El español Omar Fraile ganó la decimocuarta etapa del Tour de Francia, disputada entre Saint Paul Trois Chateaux y Mende, de 188 kilómetros, en la que el británico Geraint Thomas del Sky, mantuvo el liderato. Nairo Quinatana se mantiene octavo en la clasificación general a 4 minutos y 23 segundos.

El día...

Si bien he estado cerca de ellos (líderes) hubo un repecho al final bastante duro, sigue la confianza viva, no desfallecemos, pero tenemos que seguir luchando como equipo para intentar lograr alguna victoria o algo del objetivo.

¿Cómo se siente con el tema del calor?

El calor es muy importante, seguir recuperando y esperamos que no nos vaya a seguir afectando, esperamos poco a poco descontar el tiempo perdido pero seguiremos luchando, no renunciamos a nada, me siento mucho mejor que antes.

Sigue manteniendo el octavo puesto en la general...

No se ha perdido la ilusión, creemos y queremos estar mejor, importante que las sensaciones hoy fueron mejores y he estado mucho más cerca de ellos.

Ha perdido tiempo en los metros finales…

El puerto hoy era bastante duro y explosivo, las anteriores etapas he sufrido bastante, he venido recuperándome, cedí un poco y se ve en la parte final el punto que me faltó, esperamos seguir mejor.

¿La ilusión sigue viva?

La ilusión sigue viva siempre luchamos con todas las fuerzas y con el corazón, lo importante pasa por seguir adelante con la cabeza en alto y sin desfallecer.

¿Operación recorte?

Lo importante es seguir teniendo las buenas sensaciones, y que el cuerpo llegue a su estado normal, por ahí en adelante ya veremos si se puede en algún momento aprovechar.







