‘La colocación no fue buena y he dejado segundos’: Nairo

El colombiano Nairo Quintana aseguró que hoy prefirió no correr riesgos en la decimocuarta etapa, lo que le llevó a quedarse cortado en el ascenso final y perder 22 segundos en la meta de Rodez con respecto al británico Chris Froome, que recuperó el liderato.

"Al final se piensa más en la seguridad y en tener más oportunidades más adelante para evitar las caídas. Estas llegadas son difíciles, la gente importante y potente pelea por la etapa en el 'sprint'. La colocación no fue tan buena y nos hemos dejado unos segundos", dijo el ciclista del Movistar, que indicó que el repecho final de la etapa no se adaptaba a sus características.



Pese a esos segundos, que le dejan ahora a 2.22 del maillot amarillo, Quintana aseguró que tras los dos minutos recuperados la víspera se siente con opciones de hacer algo importante en la general.



"Vamos a seguir intentándolo, estamos ilusionados y el equipo confía en mi", señaló el colombiano. Quintana reconoció que en la etapa de ayer, viernes, con final en Foix, en la que fue segundo, su cuerpo le "dio una sorpresa".



"Salí con rabia, con ganas de sentirme. Afortunadamente me respondieron las piernas y estoy ahí", señaló. "Esperamos que me salga otro día como el de ayer y pueda hacer algo", agregó.



El colombiano señaló que no sabe cómo va a gestionar el Sky la presencia de dos líderes con Froome y el español Mikel Landa, que ahora es quinto de la general a 1.17.

"No sé cómo están jugando ellos de esa manera. Pero tienen dos líderes que están muy bien y pueden jugar con cualquiera de los dos. Vamos a ver si juegan las dos bazas o solo con Froome", indicó.



EFE