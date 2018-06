'Es importante saber que estamos en buena condición': Quintana

Este viernes el pedalista Nairo Quintana volvió al triunfo en europa, el boyacense fue primero en la séptima etapa de la Vuelta a Suiza. El colombiano agradeció por la victoria, "Gracias a Dios, primero que todo esta victoria, también hacía falta para la tranquilidad de mi cuerpo y para la felicidad del equipo".

quería hacer hoy un gran test, ver cómo está la preparación y hemos visto que estamos bien, he podido vencer de una manera muy bonita FACEBOOK

El pedalista colombiano aseguró: "He venido a preparar el Tour, la verdad que me he preparado muy bien, quería hacer hoy un gran test, ver cómo está la preparación y hemos visto que estamos bien, he podido vencer de una manera muy bonita".



El colombiano habló de la jornada: "He querido mantener fuerte fuerte el ritmo, es importante saber que estamos muy bien para el objetivo que tiene, eso nos da tranquidad a mi y al equipo". Victor ha sido fundamental en la parte del llano, hasta donde ha podido de ahí en adelante, Mikel por detrás controlando los otros rivales, ayudando a destruir el ritmo que traia el BMC".

El colombiano aseguró que el movimiento de la etapa estaba calculado, "Ya habíamos hablado con Mikel para que estuviera atento a este movimiento, queríamos darle la alegría a nuestro director en su cumpleaños".



Finalmente habló de su gran objetivo, "Es importante para el cuerpo y el equipo saber que estamos en buena condición para lo que viene".





