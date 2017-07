‘Siempre que me quede un gramo de fuerza lo daré todo’: Nairo

14 de julio 2017 , 11:21 a.m.

14 de julio 2017 , 11:21 a.m.

La cara de satisfacción demostró su resultado. Sin embargo, sigue con el sinsabor de no haber estado a plenitud de condiciones para estar más adelante en la clasificación general del Tour de Francia 2017. Nairo Quintana volvió a demostrar su clase y terminó de segundo en la etapa 13.

“Siempre lucho con el alma. Siempre que nos quede un gramo de fuerza y que me sienta bien siempre, trataré de darlo todo. Espero que sea uno de los días brillantes de recuperación y espero tener otro día parecido”, afirmó Quintana en entrevista con ‘Caracol’.



Aún tiene fuerzas para seguir en la batalla. Sabe que es difícil, porque no está en su mejor estado de forma, pero espera tener un par de etapas a este nivel para seguir dejando su nombre en lo más alto del ciclismo mundial.

“Nuevamente entró ahí. No perdemos la esperanza y esperamos que salgan otro par de días parecidos”, añadió el corredor colombiano que está de octavo en la clasificación general.



Finalmente, Nairo recalcó que siempre ha combatido y no se ha dado por vencido. “Siempre hemos luchado y la calidad no se pierde de la noche a la mañana. Aquí estamos presente dejando huella”.



DEPORTES