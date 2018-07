'Hemos estado más lejos, todo es posible': Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), octavo en la general del Tour de Francia, dijo que "la fortaleza del equipo es la base del convencimiento" para poder lograr los objetivos en los Pirineos, donde esperan desarrollar "una estrategia para superar al Sky".

"Aún todo es posible, hemos venido a cumplir nuestros objetivos nos hemos preparado para ello. La semana no fue la mejor, pero seguimos convencidos de que podemos hacerlo y esperamos que salgan las cosas bien", dijo Quintana este lunes en el hotel del equipo en Narbona.



Según explicó el ciclista boyacense, "la fortaleza es el convencimiento que tenemos, la tercera semana siempre vamos mejor, pero los rivales están fuertes. Esperamos hacer una buena estrategia para superar al Sky y conseguir lo que buscamos".



Quintana, a 4.23 del británico Geraint Thomas, líder del Tour, no descarta una plaza en el podio y aún llegar más lejos, aunque para ello precisa que salga un día redondo.



"¿El podio? Hemos estado más lejos, todo es posible, pero nos tiene que salir un día bueno y aprovecharlo". La clave, para Quintana, podría estar "en la etapa corta del miércoles, de 65 kilómetros, una etapa para escaladores. La conocemos y nos puede ir bien. La crono del sábado no nos quita ni nos da nada", explicó.

El colíder del Movistar se refirió a su compatriota del Sky Egan Bernal, a quien considera una realidad que ya está ofreciendo resultados. "Egan ha dado que hablar en todas las competiciones y ha confirmado el gran nivel que tiene. Siguen llegando generaciones de gran nivel, ahí está también Daniel Martínez, que se ha metido en muchas escapadas. De Colombia vendrán buenos corredores".



EFE.