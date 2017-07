'El Tour no se acaba hasta la última línea': Mikel Landa

20 de julio 2017 , 11:26 a.m.

Mikel Landa (Sky), cuarto de la general, señaló que el paso de Chris Froome para ganar el Tour "es muy importante", pero en cuanto a su aspiración de podio "las cosas se han puesto difíciles".

"Froome lo tiene cerca, pero el Tour no se acaba hasta la última línea de París. No nos podemos relajar, pero es claro que lo tiene muy bien y es el favorito en la crono", dijo.

Cuarto en la general a 1.07 minutos del podio, Landa se jugará sus opciones en la crono del sábado, objetivo que ve lejos. "Tengo el podio complicado porque estoy a 1.07 minutos de los rivales directos y lo van a poner muy difícil" Sobre su ataque en el ascenso al Izoard, Landa explicó que era una maniobra que estaba prevista.

"Estaba previsto mi ataque en el Izoard, lo que buscábamos era ganar la etapa con Chris Froome y al irme por delante obligamos a los demás a trabajar. No obstante quería algo de libertad para estar mejor en la general. Lo importante es que hemos dado un paso muy importante".



Un paso importante para Froome, pero no definitivo. "Hasta la última línea en París no te puedes relajar, pero está claro que está cerca el objetivo, además Froome es favorito para la crono", concluyó.



EFE.