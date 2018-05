‘La camiseta blanca me motiva’: Miguel Ángel López

20 de mayo 2018 , 10:44 a.m.

Miguel López ha estado muy bien en el final de la segunda semana del Giro de Italia, cuando apareció la gran montaña, es líder de los jóvenes y es quinto en la general.

Su gran rival por el liderato del mejor joven es el ecuatoriano Ríchard Carapaz, pero López se ha defendido bien y hasta le aumentó en seis segundos la diferencia en la jornada del domingo.

“Hicimos un buen esfuerzo al final de la etapa y he podido estar ahí”, dijo el boyacense.

"Cuando atacó Carapaz me tocó moverme, hay que cuidar la camiseta blanca. Cualquier hueco hay que cerrarlo, esta camiseta blanca me motiva, siempre la he querido lucir, más en este primer Giro".



López se vio bien en la subida y en el descenso intentó atacar, pero fue controlado. La meta, ahora, del pedalista nacional, de 24 años, es pelear un cupo en el podio del Giro y ser el campeón de los jóvenes.

"Etapa rápida, de mucho nivel, más con el castigo del sábado. Contaban las fuerzas, las reservas y al final las dos bajas las conocía, tengo confianza con la carretera así. He decidido hacer el embalaje bien para conseguir más segundos y lo hice", precisó.



Y agregó: "Traté de meterles presión a los de atrás. El grupo se rompió, salí un par de veces por Yates, pero está en una gran forma. Cuando atacó la segunda vez no tuve fuerzas para seguirlo y decidí quedarme en el lote de Dumoulin", declaró López.



Por último, dijo: "Me interesaba llegar con ellos y conservar la camiseta blanca. Viene algo muy duro, hay que descansar y pensar en lo que queda".







