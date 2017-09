‘Vi que los rivales se cuidaban y decidí atacarlos’: López

Miguel Ángel López sigue demostrando su buen momento en la Vuelta a España. Este sábado en la etapa 14 estuvo codo a codo con los principales favoritos al título, los atacó y se quedó con el segundo puesto de la jornada.

“Fue una etapa muy dura. Quiero agradecer a mi equipo, que estuvo pendiente. Intentamos cerrar un poco la fuga, pero ha sido por poco. Las sensaciones han sido muy buenas y hay que esperar los días que vienen. Ahora descansar y esperar despertar con las piernas de hoy (sábado)”, le dijo el colombiano a ‘Caracol Televisión’.



La estrategia de López fue clara al final de la jornada. No quiso especular y lanzó su hachazo para arañar segundos. “Vi que los rivales se cuidaban y decidí atacarlos. Lo importantes es que ganamos unos segundos”.



Finalmente sobre su estado de salud afirmó: “Me siento bien, la rodilla no me molestaba y habrá que ir día a día”.



DEPORTES