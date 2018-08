‘Al final de la subida fue más cabeza que piernas’: Sosa

Su rostro no dimensionaba lo que había logrado. En una competencia en la que se han impuesto corredores de la categoría de Alberto Contador, Nairo Quintana y Mikel Landa, un joven colombiano de 20 años dio el zarpazo para ganar. Iván Ramiro Sosa se llevó el título de la competición con un golpe de pedal bastante fuerte.

“Primero darle gracias a Dios y al equipo. Hicimos un trabajo bastante bueno. Fue una etapa demasiado dura, al km 70 todos se lanzaron a atacar. Mi equipo y el Astana recortamos. No me sentía bien en la subida y pues gracias a Dios salieron las cosas”, aseguró un tímido Sosa.



El colombiano afirmó que fue un triunfo más de moral, que de fuerzas, porque no estaba bien. “Eran dos segundos de diferencia con Miguel (López) y era saber en dónde atacar. No me encontraba muy bien, con el DT hablamos que el ataque debía ser en los últimos 700 metros. Al final fue más cabeza que piernas, fue corazón”. añadió.



Finalmente dijo: “Me pone muy contento. No creí que fuera a llegar tan bien. Ahora a correr el Tour de l'Avenir, al que llego con mucha confianza”.



