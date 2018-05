‘Ganar las tres grandes es algo increíble’: Chris Froome

Chris Froome entró a la meta levantando los brazos. Roma fue testigo de su erinado, del t´pitulo del Giro de Italia, el primero en su palmarés, con el que completó victorias en las tres grandes carreras del mundo.

Ganar las tres grandes, pues es algo increíble para cualquier ciclista y hacer eso en solo 10 meses, pues es mucho más increíble todavía

“Es una atmósfera diferente acá en Roma, con los monumentos.​ Ganar las tres grandes, pues es algo increíble para cualquier ciclista y hacer eso en solo 10 meses, pues es mucho más increíble todavía”, dijo Froome.



Líder del Sky aceptó que correr el Giro le daba miedo, pero algún día lo tenía que intentar.



“Estoy que no me lo creo, alguien me tiene que pellizcar, seguro. Tengo que decir que siempre había tenido algo de miedo al Giro, porque es diferente a las demás. Estar de campeón es de no creer”, precisó el corredor de 33 años.







