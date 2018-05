‘No estoy bien desde el golpe antes de iniciar el Giro’: Froome

El ciclista británico Chris Froome llegó a este Giro de Italia como uno de los principales candidatos a ganar el título, sin embargo, aún no muestra nada del nivel que lo ha llevado a triunfar en el Tour de Francia y etapa por etapa se ve más lejos de los primeros de la clasificación general.

"No voy a mentir, no estoy bien desde el golpe que sufrí antes del inicio del Giro en Jerusalén. En este juego si no estás en tu mejor momento no hay ningún lugar en dónde esconderte y si puedes ocultar esos problemas, no será por mucho tiempo”, dijo Froome a Eurosport.



Este miércoles Froome cedió otros 40 segundos y ahora está en el puesto 12 a 3 minutos 20 segundos de Simon Yates. Él quiere seguir batallando y mirando sus posibilidades, pero la verdad es que no se ve cómo pueda recuperarse.



"Voy a seguir luchando, es bueno tener esta carrera en las piernas, ya que no he competido mucho este año. Ciertamente no he perdido la esperanza. Vimos ayer (martes) con Esteban Chaves lo rápido que puede cambiar esta carrera para cualquiera de los ciclistas. Voy a seguir compitiendo, estoy motivado, el equipo está motivado y haremos todo lo que podamos. Siento que he progresado a lo largo de la carrera, y sigo saltando y esperando hacer lo mejor que puedo", comentó.



Finalmente, sobre la etapa de este miércoles dijo: "Fue un día difícil, no fue tan largo como ayer (martes), pero después de la etapa de este martes fue otro final bastante brutal", añadió.



