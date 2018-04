'Estoy ansioso por comenzar el Giro después de 10 años': Froome

El británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, llevará los galones del Sky como jefe de filas en la edición 101 del Giro de Italia que comienza el viernes 4 de mayo en Jerusalén, carrera que afronta "con la máxima ilusión después de casi una década de ausencia".



El equipo Movistar estará formado por Dayer Quintana y Carlos Betancur, por el ecuatoriano Richard Carapaz, el argentino Eduardo Sepúlveda y los españoles Víctor de la Parte, Rubén Fernández, Antonio Pedrero y Rafa Valls.

Froome regresa al Giro y lo hará rodeado de un equipo potente que completan David de la Cruz, Kenny Elissonde, Sergio Henao, Vasil Kiryienka, Christian Knees, Wout Poels y Salvatore Puccio.

El Giro es especial y está lleno de historia. Estoy ansioso por competir nuevamente después de casi una década FACEBOOK

TWITTER

"Siempre me ha gustado correr en Italia y la experiencia reciente en el Tour de los Alpes y Tirreno-Adriático ha sido muy buena. El Giro es especial y está lleno de historia. Estoy ansioso por competir nuevamente después de casi una década", señaló Froome.



El ciclista de origen keniano, ganador de la Vuelta 2017 y pendiente de una resolución por presunto dopaje en la Vuelta a España 2017 (que ganó), llegará al Giro después de un comienzo "diferente y motivado por lograr la tercera carrera grande consecutiva".

Por supuesto que hay un elemento de riesgo en correr el Giro antes del Tour, pero creo que me arrepentiría el resto de mi vida si no le diera una oportunidad a esta carrera FACEBOOK

TWITTER

"Por supuesto que hay un elemento de riesgo en correr el Giro antes del Tour, pero creo que me arrepentiría el resto de mi vida si no le diera una oportunidad a esta carrera", dijo. Respecto a la resolución del "caso salbutamol", Froome se remitió al proceso que lleva a cabo su defensa.



"Estoy haciendo todo lo que puedo con el equipo para ayudar a resolver el problema lo más rápido posible. Mientras tanto estoy concentrado en las carreras. Me encantaría ganar la maglia rosa, pero no me hago ilusiones porque la carrera será dura ", concluyó.





EFE