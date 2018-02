‘Con la victoria recompensé el trabajo de mis compañeros’: Gaviria

Cada vez que se acerca un embalaje en la carrera Colombia Oro y Paz el punto de mira es el equipo Quick-Step. Es el conjunto belga el que manda la parada y solo debe poner al colombiano Fernando Gaviria a que haga su show. El ciclista antioqueño no tiene rivales y este miércoles se llevó el segundo triunfo de etapa.

“Sabíamos que no nos importaba los embalajes intermedios sino el final. Era justo hacer el embalaje por mis compañeros. Con la victoria recompensé el trabajo de ellos”, aseguró Gaviria en entrevista a Señal Colombia.



El líder de la competición aseguró que la valentía de la selección de Italia ayudó al trabajo de su equipo para poner un fuerte ritmo e ir dejando a sus rivales sin energías. “Italia nos ayudó bastante. Es una selección en la que saben que no tienen el corredor más rápido de la jornada, pero lo intentan. Los demás equipos ayudan para combatir. Manzana Postobón mete un corredor en la fuga en vez de ayudar a lanzar a su velocista. No se entiende, pero así se corre aquí”, añadió.



Gaviria no ahorró elogios a su equipo, el punto de lanza para que él no se canse de ganar: “Estábamos pendientes de nuestros rivales toda la carrera. Sabemos que es difícil encontrar ayuda. Tenemos un equipo fuerte y pudimos controlar”.



Finalmente, el ciclista del Quick-Step mandó el mensaje de que este jueves va por un nuevo triunfo. “Mañana (jueves) es una jornada más para el embalaje. El equipo está contento y quiere ganar y cuando termine las etapas planas intentaremos con Julian Alaphilippe”, concluyó.



DEPORTES