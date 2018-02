'La idea es que Nairo llegue al Tour lo más descansado posible': Unzué

El director deportivo del Movistar Team Fabio Unzué, declaró al igual que Nairo Quintana, previo a la comptencia World Tour, Colombia Oro y Paz, que su equipo desde el próximo 6 de febrero. El líder de la escuadra habló de la importancia de esta carrera para latinoamérica.

¿Cuáles son las expectativas luego de la competencia en Colombia?

"Luego de terminar en Colombia, hay que volver a Europa la idea que tenemos es que Nairo haga Vuelta a Cataluña, como País Vasco, y la idea es que vea alguna etapa del Tour, cualquier cosa se hará sobre la marcha, pues con las condiciones climáticas en Europa aún no tenemos las fechas, pero como bien ha dicho Nairo, tenemos objetivos definidos y un poco mas claros, no queremos que gaste energías como lo ha hecho los años atrás. Siempre en carreras importantes ha llegado el momento de centrar sus energías en el Tour. Ha llegado el momento de ser selectivos y luego en Julio creemos que llega preparado y con las mejores condiciones posibles".

Los tres: Valverde, Landa y Nairo, ¿le ponen presión al sky?

No cabe duda que la recuperación de Alejando es un hecho, sus palabras junto con su experiencia será vital para que Nairo o Mikel puedan sacar provecho a la calidad, para que sea una ventaja.

¿Cuáles son las expectativas para la prueba en Colombia?

Afortunadamente fue una gran noticia cuando se consolidó la carrera, es una gran oportunidad para que vean a sus embajadores, a sus paisano, que por estar en World Tour no podían correr en Colombia. Estoy seguro de que puede ser el inicio de una carrera que se pueda cosnolidar con los años.

¿Cómo hará la preparación?

Descubrimos que Nairo también es humano, nos dimos cuenta que no hubo el tiempo suficiente entren las carreras para poder recuperar, no fue suficiente para llegar en perfectas condiciones. Queremos como equipo que afornte su objetivo con el físico lo menos gastado posible y esa es la idea que hemos tomado este año. La carrera de Nairo y su palmarés, muestran su condición, descubrió muy pronto que el Tour era una carrera que podía entrar en sus objetivos, a partir de ahí no ha dejado de crecer, todos los rivales andan pendientes de él. Va acumulando una serie de experiencias de resultados, aunque en el Tour pueden saltar sorpresas, él ya tiene una experiencia que no lo tenía hasta ahora.

Ya que se menciona el cambio generacional... ¿el nuevo problema de Nairo es Tom Dumoulin?

Sin lugar a dudas es otro componente mas de la generación del 90, el chaval ha dejado ver que era capaz con las grandes vueltas, lo sufrimos un poco, es otro chaval de un perfil muy completo que en Vuelta y Giro ha funcionado muy bien, probablemente el Tour será un rival a repetir en los próximo años





DEPORTES