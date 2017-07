‘Me han atacado, pero he podido defenderme con calma’: Fabio Aru

El italiano Fabio Aru defendió hoy, solo ante el peligro, el liderato del Tour de Francia en la decimotercera etapa, sin compañeros de equipo, pero aseguró que lo hizo "con calma y con buen humor".

El ciclista del Astana, de 27 años, afirmó que respondió a los ataques de los rivales más cercanos en la general, sobre todo el británico Chris Froome, que está a 6 segundos, el francés Romain Bardet, a 25, y el colombiano Rigoberto Urán, a 35.

Pero reconoció que no pudo salir al del español Mikel Landa, compañero de equipo de Froome, que se situó quinto a 1.09. "Conozco bien a Landa, sé que está muy fuerte. Estaba lejos en la general y se ha aprovechado de esa libertad. No sé cómo va a gestionar el Sky ese doble liderazgo, lo veré más adelante", dijo.



“Sabía que Landa intentaría escaparse, pero no podía seguir a todo el mundo. Pero a partir de ahora no le voy a dejar más margen", agregó. Aru destacó que "Froome sigue siendo uno de los principales adversarios" porque "las diferencias en la general son muy pequeñas".

Penso che lo spettacolo non sia mancato oggi! Ho cercato di mantenere la calma e sono ancora in Maglia, bene così. #ilcavalieredei4mori pic.twitter.com/ONTfnGk05w — Fabio Aru (@FabioAru1) 14 de julio de 2017

"Desde el punto de vista del espectáculo, para el público, ha sido una etapa corta y plena de emociones. Me han atacado varias veces, pero he podido defenderme con calma gracias a la experiencia de los últimos años", señaló.



Reconoció que no tuvo ayuda de sus compañeros, que se recuperan de caídas, pero aseguró que en los días venideros estarán más en forma. Aru, que el pasado miércoles perdió a su compatriota Dario Cataldo en una caída, sufrió hoy la retirada del danés Jakob Fuglsang, que no se recuperó de las fracturas de la muñeca y el codo de ese mismo día.



"Sabía que estaría solo, pero me lo tomo con calma, trato de dar lo máximo que puedo y tomarme las cosas con buen humor y con tranquilidad", aseguró.



EFE