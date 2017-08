'Tengo mucho que ganar y poco que perder': Fabio Aru

El italiano Fabio Aru (Astana), ganador de la Vuelta 2015, señaló que tras una temporada llena de infortunios en sus comienzos y su paso por el Tour de Francia, llega a la Vuelta bien preparado y "con mucho que ganar y poco que perder".

Ha sido una temporada particular, con infortunios, no pude ir al Giro e hice el Tour

"Ha sido una temporada particular, con infortunios, no pude ir al Giro e hice el Tour. Llego bien a la Vuelta, no tengo dudas, pero tampoco sé cómo estaré. Es la primera vez que hago dos grandes vueltas en la misma temporada", dijo.



El ciclista sardo considera que se ha recuperado bien después del Tour, donde ganó una etapa y lució dos días el maillot amarillo. "Me he entrenado bien sin hacer demasiado trabajo, pero no he hecho ninguna prueba, así que no conozco mi nivel exacto de aptitud. Creo que puedo hacerlo mejor que en el pasado".

Froome demostró que se puede hacer el doble el año pasado al terminar segundo en la Vuelta después de ganar el Tour.

Preguntado sobre los favoritos de la Vuelta, el ciclista sardo no tuvo dudas: el británico Chris Froome. "Él demostró que se puede hacer el doble el año pasado al terminar segundo en la Vuelta después de ganar el Tour. Es el corredor a batir y luego todos estamos al mismo nivel: Nibali, Majka, Chaves, los hermanos Yates, Bardet y Barguil. Como yo, casi todos han hecho el Tour y su estado puede ser una incógnita".



Ante la crono por equipos inicial de este sábado, Aru espera "limitar la pérdida de tiempo" y avisó del peligro de las etapas posteriores. "También tenemos que estar listos para el viento en la etapa del domingo y en Andorra será un choque importante antes de afrontar el primer final en alto el quinto día".



El jefe de filas del Astana recordó que no ha sido fácil mantener la concentración en una temporada llena de infortunios, pero aseguró haber estado "concentrado y tranquilo para llegar aquí bien, donde hay mucho que ganar y poco que perder".



EFE