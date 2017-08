27 de agosto 2017 , 11:50 a.m.

El colombiano Esteban Chaves (Orica Scott) ha reconocido que el líder de la 72 Vuelta, el británico Chris Froome (Sky) está ofreciendo un gran rendimiento y está "muy fuerte".

El ciclista del Orica-Scott, finalizó segundo en la etapa, motivo por el cual conservó el segundo puesto de la clasificación general.

Al término de la etapa, el colombiano hizo un balance de la primera semana de competencia, "La semana termina bien, es importante ser segundo a esta altura de la carrera", Chaves.



"Ha sido increíble que a unos cien metros de meta pensaba que le podía pasar pero ha vuelto a acelerar y no le he podido alcanzar", ha manifestado nada más concluir la novena etapa de la carrera española en Cumbre del Sol.



Asimismo ha recordado que "por algo" el británico ya se ha impuesto en cuatro ocasiones en el Tour de Francia y en esta prueba lo está demostrando.

El de Bogotá no ha querido pronunciarse sobre si su objetivo tras estos primeros nueve días de competición se va a limitar a luchar por la segunda plaza del podio. "Esto es una competición de entre 95 y 100 horas de esfuerzo, y no son 90 minutos como en el fútbol", ha afirmado.



Sobre sus intenciones tácticas ha dejado claro que "no se puede decir cuándo" tienen previsto lanzar su ataque para sorprender al líder, por lo que "vamos a jugar con las estrategias y ver cuando podemos hacerlo".



