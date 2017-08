‘Hay que estar bien posicionado’: Chaves sobre primer final en alto

El colombiano Esteban Chaves (Orica Scott), tras su buena actuación en la etapa que finalizó en Andorra donde fue el único capaz de aguantar el primer ataque de Chris Froome (Sky), ha asegurado que la Vuelta es una carrera en la que se siente muy a gusto.

"La Vuelta siempre me ha dado mucha felicidad y me gusta mucho", ha afirmado el de Bogotá a la espera de que mañana (miércoles) llegue el primer final en alto de la carrera española.



"La del miércoles será una etapa en la que habrá que llegar muy bien posicionado para el momento en el que empiece la subida al puerto", ha explicado.



Sobre la jornada del día anterior en Andorra y el brutal ataque de Chris Froome en la ascensión a la Comella, a solo 7 kilómetros de la llegada, ha recordado que "bastante tenía con ir a su rueda".



"Fue un día en el que todos los que entramos delante, Froome, (Romain) Bardet, (Fabio) Aru íbamos al límite", ha afirmado, pero también ha apuntado que en la bajada se animaban con un "venga, venga, vamos", para intentar evitar que les alcanzasen por detrás, algo que finalmente no lograron.



Al respecto de los análisis que señalan a su equipo como uno de los más fuertes de la carrera española, ha insistido en que "todavía quedan muchos días de carrera", pero también son conscientes de que tanto él como los hermanos Yates, Simon y Adam, son corredores que saben lo que es acabar entre los diez primeros en una gran vuelta por etapas.



"Si todo sale bien, trabajamos con conciencia y disciplina podemos hacer cosas bonitas en esta Vuelta", ha anticipado.



EFE