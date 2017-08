‘Ha sido un día bastante duro’: Esteban Chaves

30 de agosto 2017 , 11:21 a.m.

El colombiano Esteban Chaves (Orica Scott) no pudo seguir el ritmo de los mejores en la etapa de este miércoles de la Vuelta a España y reconoció que fue "muy dura" y que las piernas no le respondieron.

"Ha sido un día bastante duro y al final el ataque de Vincenzo Nibali es lo último que he visto de la punta del pelotón", comentó al finalizar la undécima etapa, en el observatorio astronómico almeriense de Calar Alto.



Una vez que ha visto que no podía seguir el ritmo de cabeza, el de Bogotá trató de subir a su ritmo "y no perder mucho", lo que le permitió seguir en puestos de podio -ahora es tercero-, pero ya a 2 minutos 33 segundos del líder Chris Froome (Sky), cuando al comienzo de la etapa estaba a solo 36 segundos.



Chaves valoró positivamente el trabajo que hizo su equipo, primero con el intento de ganar la etapa con Simon Yates y después su compañero Jack Haig, que fue el encargado de marcarle el ritmo en sus peores momentos.



EFE