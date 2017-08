‘Froome es humano y puede mostrar debilidad’: Chaves

28 de agosto 2017 , 10:57 a.m.

El colombiano Esteban Chaves (Orica), segundo en la general de la Vuelta España, señaló que será difícil desbancar a Chris Froome del maillot rojo pero recordó que el británico "es un ser humano" y habrá que aprovechar las oportunidades.



"Froome está muy fuerte y su equipo controla la carrera, pero es un ser humano y puede mostrar momentos de debilidad. Si llega esa situación habrá que aprovecharla, pero tiene que llegar ese día", dijo.

'El Chavito' habló de un primer tercio de la Vuelta de desgaste, en la que su equipo salió bien posicionado con dos hombres en el top ten. "Ha sido una semana muy larga, con etapas de más de 200 kilómetros, calor, nervios por ir bien colocados, muy dura para todos. La general ya se va dibujando por nuestra parte estamos muy contentos con el segundo puesto y el noveno de Adam Yates".

Con la llegada de la Vuelta a las montañas andaluzas, Chaves cree puede cambiar el escenario de la carrera. Se pasa de los muros a los puertos largos. "Las etapas ahora serán diferentes. Ahora ya no van a ser tan explosivas, serán de esfuerzos más continuados, entre 40 y 50 minutos de esfuerzo. A ver cómo responden las fuerzas, ya que nosotros venimos de competir en el Giro y Tour", explicó.



Chaves mostró su optimismo ante un tipo de montaña que se adapta mejor a sus condiciones. "Sobre el papel me vienen mejor estas etapas que vienen, pero otra cosa es lo que suceda. Tengo el Tour en las piernas y Adam Yates el Giro, a ver cómo respondemos. Estamos bien en la general y debemos mantener las posiciones", comentó.



El líder del Orica señaló el buen momento del ciclismo colombiano, ocupando "puestos de honor en los últimos grandes podios" y halago a Egan Bernal, ganador del Tour del Porvenir, "un gran talento que dará que hablar que no es extraño que haya fichado por un equipo tan grande como el Sky".



También se refirió Chaves al italiano Vincenzo Nibali, "un corredor que habrá que tener en cuenta porque suele ir a más en la tercera semana de carrera". Chaves es segundo de la general de la Vuelta a 36 segundos del británico Chris Froome.

