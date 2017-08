Chaves, aferrado a un mal día de Froome en la Vuelta a España

El ciclista colombiano Esteban Chaves (Orica), segundo en la general de la Vuelta España, señaló que será difícil desbancar a Chris Froome del maillot rojo pero recordó que el británico “es un ser humano” y habrá que aprovechar las oportunidades.

“Froome está muy fuerte y su equipo controla la carrera, pero es un ser humano y puede mostrar momentos de debilidad. Si llega esa situación, habrá que aprovecharla, pero tiene que llegar ese día”, dijo.



'El Chavito' habló de un primer tercio de la Vuelta de desgaste, en la que su equipo salió bien posicionado con dos hombres en el top ten. “Ha sido una semana muy larga, con etapas de más de 200 kilómetros, calor, nervios por ir bien colocados, muy dura para todos. La general ya se va dibujando, por nuestra parte estamos muy contentos con el segundo puesto y el noveno de Adam Yates”.



Con la llegada de la Vuelta a las montañas andaluzas, Chaves cree que puede cambiar el escenario de la carrera. Se pasa de los muros a los puertos largos. “Las etapas ahora serán diferentes. Ahora ya no van a ser tan explosivas, serán de esfuerzos más continuados, entre 40 y 50 minutos de esfuerzo”, explicó.



Chaves mostró su optimismo ante un tipo de montaña que se adapta mejor a sus condiciones. “Sobre el papel me vienen mejor estas etapas que vienen, pero otra cosa es lo que suceda. Tengo el Tour en las piernas y Adam Yates el Giro, a ver cómo respondemos”, comentó.



El líder del Orica señaló el buen momento del ciclismo colombiano, ocupando “puestos de honor en los últimos grandes podios” y halago a Egan Bernal, ganador del Tour del Porvenir, “un gran talento que dará que hablar, que no es extraño que haya fichado por un equipo tan grande como el Sky”.



También se refirió Chaves al italiano Vincenzo Nibali, “un corredor que habrá que tener en cuenta porque suele ir a más en la tercera semana de carrera”. Chaves es segundo de la general de la Vuelta, a 36 segundos del británico Chris Froome.



Líder, tranquilo



Por su parte, Froome, líder de la Vuelta, disfrutó del primer día de descanso “muy contento con la situación de tener el maillot rojo y del trabajo de su equipo” y recordó que, a pesar de haber corrido el Tour de Francia, viene a la ronda española porque es una carrera que le gusta.



“Estoy muy contento con el inicio, especialmente teniendo en cuenta las etapas con finales complicados que hemos tenido, con subidas explosivas. Estamos aún juntos en la general, pero la situación para mí y el equipo es idónea”, dijo Froome en su hotel de Elche.



Froome admitió su deseo especial de venir a la Vuelta después de adjudicarse su cuarto Tour de Francia. “Hubiera sido mucho más fácil haberme ido de vacaciones con mi familia y estar con los pies en alto esperando el Tour del año que viene, pero disfruto en la Vuelta, y es aquí donde en 2011 descubrí que podía estar luchando por la general en una grande”, señaló.



“Vengo aquí –siguió– porque las condiciones me convienen, a pesar del calor sofocante. Hay un gran ambiente en las carreteras porque los españoles viven de cerca la carrera y realmente se puede sentir el deporte. Saben apreciar una carrera agresiva”.



Posibles alianzas



En comparación con el Tour, Froome se refirió a la Vuelta como una carrera mucho más agresiva porque todos los días son importantes para la general. “Aquí se quiere ver batalla entre los grandes rivales que luchan por la roja. En el Tour había tres grandes etapas de montaña y eso significa que hubo muy poco espacio para el error”.



Otro que habló en el día de descanso fue Alberto Contador, quien no descarta, tras las nueve primeras etapas de la Vuelta a España, seguir peleando tanto por meterse en el podio (“que está muy complicado”) como por lograr una victoria de etapa. “Luchar por el podio y por una etapa es compatible. Habrá que dejar que transcurran los días para verlo, pero no descarto nada”.



Sobre una posible alianza en carrera con Chris Froome, el madrileño no ha descartado unir intereses si se presenta la circunstancia idónea porque “Froome es el más fuerte y más sólido, y tiene un equipo potente, pero no descarto que podamos colaborar en un momento dado si nos interesa y los dos salimos beneficiados”.

Hoy, la jornada en su gran mayoría es de terreno plano; sin embargo, habrá 18 kilometros de montaña con un puerto de tercera y otro de primera categoría, a 20 kilómetros de la meta, en El Pozo.



RESUMEN AGENCIAS