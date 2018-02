'No tenía mucho que perder, pero sí mucho por ganar': Egan Bernal

Hace poco más de una semana Egan Bernal sorprendió a todos en el mundo de ciclismo colombiano cuando se llevó el triunfo en la prueba contrarreloj de los Campeonatos Nacionales. Sin embargo, no todo iba a parar ahí. Este domingo, con una buena estrategia y las mejores fuerzas, le arrebató a Nairo Quintana el liderato de la Colombia Oro y Paz y terminó llevándose el título.

“Hoy (domingo) era el día. Me sentía muy bien, desde abajo les dije a los muchachos que me sentía bien, me recordaban que los últimos kilómetros iban a ser más duros y en los últimos tres o cuatro kilómetros decidí atacar”, aseguró Bernal en entrevista con Señal Colombia.



Su corta edad y temprana proyección no le ponían la gran responsabilidad de darle al equipo Sky el título de la competición, pero él es una persona a la que le gusta intentar el todo o nada. “No tenía mucho que perder, pero sí mucho para ganar. Saqué una pequeña ventaja en un trabajo extraordinario”, añadió.



Por otro lado, Bernal sabía que su escuadra tenía dos apuestas: Sergio Luis Henao y él podían estar en la lucha por ser el campeón, debido a las cortas distancias que había en la clasificación general. El que tuviera las mejores piernas iba a dar el zarpazo.



“La idea era ganar la general, no la etapa. Si se ganaba la etapa era algo menor, entonces ellos adelante se sentían bien para ir por la etapa. Nosotros aguardamos, supimos jugar nuestras cartas y por eso es que me siento tan agradecido con el equipo. Me apoyaron e hicieron un gran trabajo. Yo creo que el ritmo en Australia fue bueno, después ganar la contrarreloj me dio confianza. Todo se iba a dando. Llegué acá a ayudar a Sergio Luis Henao. Cuando nos vimos los dos la idea era jugarnos la carrera con alguno y así lo hicimos”, sentenció.



Finalmente sobre la primera carrera 2.1 en Colombia dijo: “Nos puede dar mucha confianza, acá en Colombia hay un gran talento. Yo creo que esta carrera es bonita por eso, nunca había corrido acá y me dio la oportunidad de correr en mi tierra, que es un orgullo”.

DEPORTES