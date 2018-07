'Sólo pienso en ayudar a Froome': Egan Bernal

El ciclista colombiano Egan Bernal tomará la salida este sábado en el

Tour de Francia, su primera gran vuelta por etapas, y aunque muchos lo señalan como una de las posibles revelaciones de la carrera, el corredor del equipo Sky asegura que sólo piensa "en ayudar a Froome", indicó a la AFP.

"Siento mucho respeto por Froome, creo que es uno de los mejores del mundo, así que al comienzo de este Tour solo pienso en ayudarlo" afirmó el corredor de 21 años, el más joven de todos los que tomarán la salida en la Grand Boucle.



Un entrenador de su antiguo equipo Androni Giocattoli, donde se convirtió en profesional a los 19 años, dijo de él: "Un Egan Bernal aparece cada veinte años". El escalador colombiano es un exestudiante de periodismo cuyo padre era el cuidador en la Catedral de Sal de Zipaquira, construida dentro de una mina de sal.



Bernal ganó dos etapas de montaña en su camino a la victoria final en el Tour del Porvenir en 2017, y en 2018 se adjudicó el Tour de California. "Se suponía que debía hacer la Vuelta esta temporada, pero después de California me llamaron (Sky) y me pidieron que participase en el Tour", señaló el 'escarabajo'.

"Voy a aprender mucho, estoy aquí con un buen equipo, estoy con mucha gente con mucha experiencia", añadió. Cuando se le pregunta por algunas opiniones que lo incluyen en la nómina de favoritos al triunfo en París, Bernal se ríe: "Realmente no lo creo. Tengo algunos buenos resultados, pero no se pueden comparar a los de 'Froomey' (Chris Froome) y (Geraint) Thomas".



"Estoy realmente involucrado con 'Froomey' y quiero ayudarlo, que se sienta orgulloso de mí", indicó. "Un día, cuando él esté retirado, tal vez vea que yo aprendí de él y se sentirá orgulloso, eso es lo que quiero", apuntó el colombiano.



Respecto a la carrera, el debutante Bernal admite que su rendimiento durante tres semanas es una incógnita, pero no cree que tenga que temer a nada, tampoco a los legendarios adoquines en la etapa de Roubaix. "Nunca he corrido sobre adoquines, pero estuve allí hace cinco días y no les tengo miedo", sentenció.







