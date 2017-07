'Rigoberto Urán es la mayor amenaza en la contrarreloj': Froome

El británico Chris Froome (Sky), que hoy dio un paso más para ganar su cuarto Tour de Francia, aseguró que su compañero de equipo español Mikel Landa ha demostrado en esta edición de la ronda gala que puede ganarla algún día.

"Puede ganar el Tour. Tuvo una primera semana difícil, porque venía del Giro. Pero luego ha vuelto en plena forma para la montaña. En un final tan difícil como el de hoy, ha logrado estar arriba. Tiene motor para estar entre los grandes, puede disputar la general en el futuro", afirmó.

Froome reconoció que en el Izoard buscó la victoria para no acabar el Tour sin ningún triunfo de etapa, pero agregó que la prioridad es entrar en París de amarillo. "Hubiera sido formidable ganar hoy en la cota más emblemática de la carrera, pero si gano el amarillo en París no me arrepentiré de nada", dijo el británico, que agregó que dará "el máximo" el sábado próximo para ganar la contrarreloj de Marsella.



El maillot amarillo aseguró que el colombiano Rigoberto Urán es "la mayor amenaza" en la contrarreloj, porque "de entre todos los rivales para la general es el que mejor va" en ese tipo de etapas después de él mismo. Froome se mostró satisfecho de cómo va el Tour y de haber superado sin problemas los Alpes, un macizo que le causó trastornos en pasadas ediciones.



"Estoy muy contento de haber superado los Alpes sin problemas este año. Otras veces han sido los más duros para mi. Ahora espero la contrarreloj de Marsella", comentó.



EFE