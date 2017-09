‘Me gustaría no volver a ver nunca Los Machucos’: Froome

El británico Chris Froome (SKY), líder por decimosexta etapa consecutiva de la Vuelta a España 2017, afirmó que le gustaría "no volver a ver nunca Los Machucos", el final de la etapa del miércoles, y destacó que este jueves la estrategia del equipo consiguió lo que buscaban.

Si soy sincero, me gustaría no volver a verlo nunca jamás (el Alto de Los Machucos). Todos somos conscientes de que hay subidas así. FACEBOOK

"Si soy sincero, me gustaría no volver a verlo nunca jamás (el Alto de Los Machucos). Todos somos conscientes de que hay subidas así. Sin ir más lejos, L'Angliru es una de ellas y nos espera el sábado. Es lo que hay y lo afrontamos sin ningún problema", repasó en rueda de prensa sobre el sufrimiento que padeció en esa etapa.



Este jueves, en cambio, salió vencedor en el pulso con Vincenzo Nibali, al que atacó en los 500 metros finales de la llegada a Santo Toribio de Liébana. Le aventajó en 21 segundos. "Estoy muy contento por cómo han ido las cosas. Ha sido mejor día que el de ayer (miércoles). La de ayer fue una etapa muy dura para mí", expuso el británico.

Estoy contento con los 21 segundos que le he sacado a Nibali. Hoy (jueves) muchos corredores han pagado el esfuerzo y Nibali ha sido uno de ellos FACEBOOK

"Estoy contento con los 21 segundos que le he sacado a Nibali. Hoy (jueves) muchos corredores han pagado el esfuerzo y Nibali ha sido uno de ellos", continuó Froome, quien insistió en que ayer acusó "el esfuerzo del día anterior en la crono", pero se ha "recuperado" y ha podido estar "a tope" en la decimoctava etapa.



"Teníamos nuestros propios planes y una parte de la estrategia era ver si había gente que se exponía al final de la etapa para endurecer el ritmo. Me sentía mejor que ayer, el equipo ha hecho un gran trabajo y cuando aceleré en la última subida, Poels me dijo por la radio que Nibali se quedaba y que siguiera acelerando. Hemos conseguido lo que estábamos buscando", declaró.



Froome repasó que "muchos han querido atacar", pero su conjunto ha puesto "un ritmo muy duro" y apuntó que estaban "preocupados" por los cuatro corredores que le acompañan en los primeros cinco puestos de la general (Vincenzo Nibali, Wilko Kelderman, Ilnur Zakarin y Alberto Contador).



También rechazó que tuviera planeado viajar en un vuelo privado desde Andalucía a Logroño para la anterior jornada de descanso y confirmó que duerme en el hotel con sus compañeros.



EFE