‘Nunca soñé con acercarme a los grandes campeones': Froome

Chris Froome (Sky), virtual vencedor del Tour de Francia, señaló que para ganar por cuarta vez "había que ser conservador, pero eficaz" y destacó que ha sido la edición "más difícil" por las estrechas diferencias en la general, sobre todo hasta la crono decisiva de Marsella.

"Había que ser conservador, pero eficaz. Ha sido una gran vuelta de tres semanas y no tuve la seguridad de ganar hasta hoy, que es cuando quería ganar. Cada Tour es difícil, y éste ha sido el más complicado a nivel de diferencias, muy apretadas, por eso hemos sufrido hasta el final", comentó.



A un triunfo de los 5 Tours de Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, el ciclista británico se mostró prudente. "Primero hay que llegar a París y ganar el cuarto. Hay que ir temporada a temporada. Es difícil ganar 5 Tours, cada año más".



Froome admitió que sufrió el día que perdió 26 segundos en Peyragudes, aunque acabó "feliz porque no fue peor, se pudieron perder muchos minutos.



En cuanto a las características de cada una de sus cuatro victorias, Froome no quiso mirar atrás, pero se acordó de cada una de ellas "La primera vez fue genial, era la novedad. La segunda supuso volver a ganar. Luego ganar dos años seguidos fue la motivación que tuve. Ahora me veo con cuatro. Nunca soñé con llegar a este nivel, y acercarme a los grandes campeones. Es una posición privilegiada".



