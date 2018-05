‘Ahora pensamos en atacar a Yates’: Chris Froome

Chris Froome siempre aseguró que su idea era llegar bien a la tercera semana del Giro de Italia. Su nivel ha sido ascendente en la prueba y ahora tiene todas las posibilidades de luchar por el podio. Superó las molestias por las caídas y ya avisa a sus rivales.

“Estoy bastante bien después de mucho tiempo no en el que no me sentí bien tras el accidente al comienzo del Giro, pero cada día ha sido mejor y me siento bastante bien esta semana”, aseguró el ciclista británico.



Froome reconoció que se viene otro tipo de batalla en el Giro de Italia, porque Simon Yates, el líder, ya no está tan fuerte y este jueves mostró muchas debilidades y ha llegado el momento de ir al ataque.



“Sí, fue un buen día, fue lo suficientemente bien como para ser la primera etapa de tres días muy difíciles seguidos, pero por primera vez en este Giro vimos que Yates no estaba al 100 por ciento. Me sorprendió porque hasta ahora fue muy rápido, creo que ahora estamos pensando en atacarlo”, concluyó.



