'No estaría en el podio si no fuera por Egan Bernal': Chris Froome

Este domingo, al terminar el Tour de Francia, Chris Froome volvió a hablar de su compañero de equipo Egan Bernal. El británico aseguró que de no ser por el esfuerzo del colombiano no habría podido concluir en el podio de la edición gala.

El britanicó comentó: " Egan es un joven con gran proyección. Se vio cómo corrió de fuerte en este Tour de Francia. Él estuvo increíble".



El campeón cuatro veces de la competencia francesa aseguró: "Personalmente, no estaría en el podio si no fuera por él. Ayudó a todo el equipo, pero a mí me ayudó demasiado en esta carrera".



Finalmente Froome dijo que muy pronto Egan disputará un Tour de Francia: "No falta mucho para que Egan sea el líder del Sky. Es un increíble corredor".







DEPORTES