‘Fue un mal inicio de Vuelta, pero estoy bien’: Atapuma sobre su caída

No fue el mejor de los inicios, cuando los deseos son grandes en la Vuelta a España. El ciclista colombiano Darwin Atapuma se cayó en la contrarreloj por equipos de la primera etapa, pero, aparentemente, no hubo lesiones graves.

“Ha sido un mal inicio de vuelta, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Solamente el susto de la caída. Seguimos y sabíamos que los dos líderes estaban adelante. La idea era no perder tiempo hoy (sábado), aseguró Atapuma a ‘Noticias Caracol’.



Sin embargo, cualquier tipo de caída en el ciclismo puede cobrar cualquier tipo de consecuencia grave, aunque no parece ser el caso del nariñense. “Al inicio me dolió la muñeca de la fractura, pero esperemos que solo sea el golpe y vayamos mejorando”, añadió.



Atapuma reconoció que no era un día bueno para el equipo UAE Team Emirates, pues el terreno de la contrarreloj por equipos era “bastante técnica”, pero lo importante era tener “la cabeza bien puesta para las siguientes 20 jornadas”.



