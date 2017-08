'Las sensaciones han sido malísimas': Alberto Contador

El español Alberto Contador (Trek Segafredo), que ha quedado prácticamente descartado para luchar por las primeras posiciones de la Vuelta a España, ha asegurado que las sensaciones fueron "malísimas" desde la ascensión a la Rabassa, el penúltimo puerto del día.

"Todo el día me costaba mucho ir y en la Rabassa con un compañero hemos decidido marcar un ritmo más tranquilo y esperar a que pasen los días", ha explicado.

Ahora, además de recuperarse, lo primero que quiere es "encontrar el motivo porqué estoy tan flojo y ver a consecuencia de qué he tenido un día tan malo para poder decidir", algo que no ha sabido si se puede atribuir a la falta de días de competición tras el Tour de Francia.



"Hace tiempo que no me encontraba así", ha subrayado. El ciclista de Pinto ha calificado de "palo" haber perdido en la meta de Andorra más de dos minutos y medio con los primeros, pero ha vuelto a recordar que se encuentra en la Vuelta de su despedida como profesional y por eso, sea cual sea el resultado, pretende "disfrutarla al máximo".



Contador recordó que este es el año que ha llegado con "más relax" a la competición y que no va a renunciar a estar entre los mejores porque "quiero estar delante".



