'No es imposible desbancarlo, pero es realmente difícil': Contador

27 de agosto 2017 , 11:38 a.m.

El madrileño Alberto Contador (Trek Segafredo) no ha querido calificar como "imposible" el poder desbancar del liderato a Chris Froome (Sky) pero lo considera "realmente difícil".

"Imposible no es, pero es realmente difícil. Nosotros vamos a ir día a día y a seguir disfrutándolo. La diferencia que tengo con Froome es muy grande y además tiene un equipo muy fuerte y es muy complicado romperlo", ha explicado.



Contador ha valorado su actuación en estas primeras nueve etapas: "muy buena, si no fuera por el tiempo que perdí el día de Andorra". En el momento en el que el británico se ha lanzado a por la victoria de etapa, el de Pinto ha reconocido que no ha podido seguirle cuando ha arrancado. "Se le ha visto muy fuerte".

Además ha ratificado su convencimiento de que Froome va a seguir intentando incrementar su ventaja sobre sus perseguidores porque "le gusta estar con más ventaja en la clasificación". Sobre la ascensión a Cumbre del Sol, una cima que no conocía, ha asegurado que la han hecho "muy rápida", aunque considera "que el primer paso todavía ha sido más" y admite que en el esprint le ha "faltado chispa".



El pinteño ha analizado que todavía queda mucha carrera por disputar, de hecho todavía no se ha llegado al ecuador, y en las grandes vueltas "siempre hay altos y bajos". "Pero voy a seguir igual sin presión y disfrutando", ha añadido.



Hasta ahora, el equipo Sky ha demostrado que está "muy fuerte", pero ha emplazado a Madrid -"esto es muy largo"-, aunque a priori está dominando con claridad. Sobre el apoyo que le están mostrando los aficionados con innumerables pancartas cada día a lo largo del recorrido ha asegurado estar "muy contento por estos guiños y los mensajes de ánimo, es el mejor homenaje que me pueden hacer porque es increíble" y le ratifica en su decisión de decir adiós en la Vuelta y venir a "disfrutar".



