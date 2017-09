'Todavía quedan cinco días bonitos de carrera': Contador

05 de septiembre 2017 , 11:13 a.m.

El española Alberto Contador (Trek), "contento" con la "buena contrarreloj" que ha hecho hoy camino de Logroño, ha avanzado que cree que aún "van a pasar cosas" en los "cinco días bonitos" que quedan de la Vuelta a España 2017.

"Creo he hecho una crono buena, no tenía referencias y he intentado ir a mi ritmo, sin mirar a los vatios y guiándome por mis sensaciones", ha dicho en meta el madrileño, tras bajarse del podio en el que ha debido permanecer un rato como mejor tiempo provisional de la etapa.

Satisfecho por su rendimiento, Contador, que ha ascendido de la novena a la quinta plaza de la General siendo quinto hoy, ha anunciado que "van a pasar cosas" en los "cinco días bonitos de carrera que todavía quedan".



En especial, ha hecho hincapié en "la dureza de Los Machucos" de la etapa de mañana, en la que cree que un corredor damnificado de la etapa de hoy, el colombiano Miguel Ángel López, en muy buena forma en las llegadas en alto, puede empezar "a moverse".



