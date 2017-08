‘Vi la oportunidad de descolgar a unos favoritos y ataqué’: Contador

30 de agosto 2017 , 11:08 a.m.

El español Alberto Contador (Trek Segafredo) dio un nuevo salto en la clasificación general en la undécima etapa de la Vuelta a España, en la que ha atacado porque "había mucha gente en la cuerda floja".

"He preferido hacer el esfuerzo y gastar un poco más cuando he atacado porque se veía que había mucha gente en la cuerda floja y no podía dejar pasar la oportunidad de descolgar a bastantes favoritos", destacó.



Contador aseguró que de nuevo ha sido "un día muy duro, con mucha lluvia", en el que a pesar de haber perdido "unos segundos con Vincenzo Nibali" ha recuperado tiempo "con mucha gente".



Sobre Chris Froome ha comentado que en algún momento parecía que "iba incómodo", pero después se ha recuperado y "ya se ha visto lo que ha hecho".



"Esto es una carrera de regularidad y hay días como éste en los que se puede perder mucho. Todavía queda mucha carrera, además hoy la subida era muy dura", aseguró Contador, que ya se ha hecho un hueco entre los diez primeros clasificados.



