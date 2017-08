Contador no descarta una alianza con Froome para ser podio

El madrileño Alberto Contador (Trek Segafredo) no descarta tras las nueve primeras etapas de la 72 Vuelta a España seguir peleando tanto por meterse en el podio, "que está muy complicado", como por lograr una victoria de etapa. "Luchar por el podio y por una etapa es compatible. Habrá que dejar que transcurran los días para verlo, pero no descarto ninguno de los dos", ha manifestado en su hotel de concentración en el primer día de descanso de la carrera española.

Para el madrileño, el balance de las nueve primeras etapas está claramente "diferenciado" por la crisis que vivió en Andorra que le hizo perder dos minutos y medio con sus principales rivales. "La primera parte no estaba en mis planes para nada, sobre todo por las sensaciones que tenía cuando estaba preparando la Vuelta en los entrenamientos en Madrid. En la segunda el rendimiento ha sido muy bueno y eso me hace ser optimista", ha explicado.



Contador ha recalcado que está demostrando que a la Vuelta no ha venido solo para despedirse del pelotón profesional: "He entrenado mucho y la afronto con profesionalidad". Sobre sus opciones en las dos próximas semanas de la Vuelta ha insistido en que "el podio está muy complicado pero queda mucho para poder recuperar". "Personalmente no sé qué Alberto Contador se puede ver en lo que viene porque en teoría los puertos de los próximos días me vienen mejor", ha comentado.



"Va a ser importante la estrategia del Sky, porque si va muy rápido puede haber más diferencias. Si no, va a ser más complicado para hacer estrategias más valientes", ha comentado. Sin embargo ha lamentado que el día que buscó un ataque inesperado, como fue en la ascensión al puerto del Garbí, no encontró el apoyo que esperaba en rivales que "podían abrir diferencias con otros y no quisieron entrar". "Puedo intentar cosas, pero hacerlo uno solo es complicado frente a un rival tan dominador como es el equipo Sky", ha analizado el de Pinto.

Sobre una posible alianza en carrera con Chris Froome, el madrileño no ha descartado unir intereses si se presenta la circunstancia idónea porque "Froome es el más fuerte y más sólido, y tiene un equipo potente, pero", dijo, "no descarto que podamos colaborar en un momento dado si nos interesa y los dos salimos beneficiados".



Otro objetivo, mucho más lejano, es el de pelear por el maillot rojo, de momento de ninguna forma prioritario desde su decimotercera plaza en la general. "Primero tengo que superar a todos los que van delante. Todos los días menos ayer he ido recuperando tiempo y la contrarreloj me puede venir bien con la mayoría de rivales. Intentaré estar lo más cerca posible", ha señalado.



En este sentido ha comentado que "el ciclismo es muy duro y hay muchos factores a tener en cuenta, como la recuperación, averías, caídas, un constipado, el frío, la lluvia..." "Es muy difícil legar a la roja porque Froome es muy fuerte, pero hasta Madrid nunca se sabe, lo que haré será ir día a día para recuperar tiempo poco a poco. El ciclismo tiene muchos factores a tener en cuenta", insistió.



El pinteño no ha entrado a valorar de momento sobre si la tercera semana de carrera puede pasar factura a Chris Froome por su esfuerzo en el Tour de Francia. "No me centro en Froome, sino en el resto. Hay que ir al día y la carrera marcará el guión. Hay días que se podrá hacer algo, pero ya veremos, a ver como plantea el Sky las etapas y el desgaste que imponen", ha analizado.



EFE