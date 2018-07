'Me dolía todo, no podía pararme en pedales': Nairo Quintana

El esloveno Primoz Roglic (Lotto Jumbo) se ha impuesto en solitario en la decimonovena etapa del Tour de Francia disputada entre Lourdes y Laruns con de 200,5 kilómetros y el británico Geraint Thomas (Sky) ha mantenido el maillot amarillo de líder.



Nairo Quintana perdió la esperanza de alcanzar el podio pues durante la etapa perdió 7 minutos y 9 segundos, acusando la caída de este jueves.

#TDF2018 @NairoQuinCo: "La caída me ha hecho mucho daño. Me dolía todo; sobre todo, la cadera. No podía ni levantarme de la bici. Por fortuna teníamos a @MikelLandaMeana luchado por delante. A ver cómo amanece el cuerpo mañana y a tope en la CRI". pic.twitter.com/FuUEZEq7Zf — Movistar Team (@Movistar_Team) 27 de julio de 2018

Un balance de la etapa...

"La caída me ha hecho mucho daño, me dolía todo, sobretodo la cadera, no podía pararme en pedales; hemos seguido luchando e intentando no perder tiempo. Por fortuna teníamos a Landa adelante, era la estrategia de carrera, él o yo ir en Tourmalet, ir luego por delante haber que pasaba, fue una etapa muy dura, unos y otros cedían, hemos pasado un día muy duro".

¿Cómo se siente luego de la caída?

"Sentí mucho dolor, sobretodo bastante inflamación, eso hace que el cuerpo se recienta y no funcione bien, lo entregué todo".

¿Qué piensa de la contrarreloj de mañana?

"Queremos hacerla bien, es un gran test mañana en la contrarreloj y bueno hacerla a tope".



