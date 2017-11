Dayer Quintana renovó con Movistar Team

35 riders will be part of our 2018 roster, with athletes from 🇪🇸🇨🇴🇪🇨🇨🇷🇦🇷🇩🇪🇦🇺🇵🇹🇫🇷🇵🇱🇮🇹 +Info: https://t.co/qKbsLpIcfj #SomosMovistarTeam pic.twitter.com/v9j4QpTAws