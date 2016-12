Nace el equipo UAE Abu Dhabi, en el que estará Darwin Atapuma

La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó a los 18 conjuntos que competirán en el World Tour 2017, la máxima categoría del ciclismo, en el que la gfran novedad es el UAE Abu Dhabi, en el que militará el colombiano, Darwin Atapuma.



En principio, esa escuadra, que era el antiguo Lampre Mérida, tendría capital chino para la próxima temporada y se llamaría TJ Sport, pero esa idea se perdió debido a que no apareció el dinero.



Giuseppe Saronni y Mauro Gianetti, los hombres que estaban al frente de la negociación, decidieron cancelar la primera concentración debido a que no había nada confirmado para 2017.



La UCI no tuvo en cuenta a ese equipo en el primer listado de los World Tour para 2017, pero Saronni y Gianetti comenzaron a moverse por Emiratos Árabes, hasta que lograron un acuerdo con grupos capitalistas de ese país.



Que nazca el UAE Abu Dhabi significa que Emiratos Árabes tendrá a dos escuadras en la máxima categoría del ciclismo en el mundo, luego del Barhain-Mérida del italiano Vincenzo Nibali.



Así las cosas, el colombiano Darwin Atapuma, que había fichado con Saronni y Gianetti, hará parte de la estructura del UAE Abu Dhabi.



Estos serán los 18 equipos del World Tour parea 2017: Astana Pro Team, AG2R La Mondiale, Bora-Hansgrohe, Cannondale-Drapac Pro Cycling Team, BMC Racing Team, Team Dimension Data, FDJ, Lotto-Soudal, Movistar Team, Quick Step Floors, Orica-BikeExchange, Team LottoNL-Jumbo, Team Katusha-Alpecin, Team Sky, Team Sunweb, Trek Segafredo, Bahrain-Merida y UAE Abu Dhabi.



