El ciclista Daniel Martínez fue agredido por un conductor en Italia

Daniel Martínez, ciclista colombiano, fue agredido este martes en Italia por un conductor luego de que se presentara un incidente en cercanías de la localidad de Pistoia, lugar donde realizaba su entrenamiento cotidiano.

Martínez, acompañado por tres compañeros del equipo EF Drapac, incluidos sus compatriotas Julián Cardona y Miguel Eduardo Flórez, fue cerrado por un conductor, quien no contento con intentar agredir a los ciclistas con su automóvil, se bajó y noqueó a Martínez.



“Estaba trabajando acá en Italia, y un carro nos quería matar prácticamente. Al final le hicimos el reclamo y estaba loco. Se bajó y me agredió de una, me dio un puño en la quijada y me dejó noqueado. A otro compañero le rompió el labio y después se fugó”, le dijo Martínez a EL TIEMPO.



El ciclista permanece internado en un centro hospitalario, pero para su fortuna ni él, ni sus compañeros presentan lesiones de gravedad.



Este altercado se presenta luego de que Daniel Martínez ocupara la séptima posición en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña.

