Dan Martin ganó la quinta etapa del Criterium del Dauphiné

El irlandés Dan Martin (Emirates) se impuso en solitario en la quinta etapa del Criterium del Dauphiné disputada entre Grenoble y Valmorel, de 130,5 kilómetros, por delante del británico Geraint Thomas (Sky), nuevo líder.

Martin rentabilizó un ataque por sorpresa a 3 kilómetros de meta y se presentó en solitario en la cima de Valmorel con un tiempo de 3 horas 21 minutos 19 segundos. A 4 segundos cruzó la línea el británico Geraint Thomas, nuevo líder y a 15 su compatriota Adam Yates (Mitchelton).



Dentro del grupo de favoritos se incrustó el español Dani Navarro (Cofidis), quinto a 16 segundos, y Marc Soler (Movistar), decimotercero, llegó a 26.



Un día más el Sky impuso su ley, y si bien permitió la escapada definitiva de Martin, logró el maillot amarillo para su jefe de filas, Geraint Thomas, quien hereda la prenda dorada de Gianni Moscon, que llegó a 1.13 del vencedor. Thomas y Sky asumen la responsabilidad a falta de dos etapas de montaña, en las que el galés ya se presenta como favorito, con los principales enemigos a más de un minuto.



La siguen en la general los italianos Damiano Caruso (BMC) y Moscon a 1.09, Detrás figuran Alaphilippe a 1.10, Kwiatkowski a 1.15, Adam Yates a 1,18 y Bardet a 1.53.



El español Marc Soler trató de sorprender a 4 kilómetros de meta, pero los favoritos anularon el intento. Perdió tiempo en meta pero ganó un puesto en la general, ahora noveno a 2.10. Salida en cuesta con la Cota de Naysord (2a) apenas dado el banderazo de salida, donde comenzaron los primeros intentos de fuga, que no se concretaron hasta el Col des Mouilles (2a), donde se fueron 8 corredores.



En el grupo delantero se incrustó el español Carlos Verona junto (Mitchelton-Scott) junto a Ravasi (Emirates), Gougeard (AG2R), De Gendt (Lotto-Soudal), Edet (Cofidis), De Plus (Quick-Step), Armirail (Groupama-FDJ) y Fabbro (Katusha). Superada la zona montañosa inicial la fuga transitó por la amplia zona llana bajo el control de un pelotón dominado por el Sky, con la estrategia puesta en el ascenso final a Valmorel.



Con la escapada sentenciada aún resistieron unos kilómetros Ravasi, De Plus y sobre todo Edet, último rebelde atrapado a 5 de meta, cuando comenzó una nueva etapa.



El ascenso de 12,8 kilómetros hasta la cima de la estación invernal fue haciendo mella a medida que tensaba el Sky, dueño del grupo principal. Los ataques también minaron al equipo británico, pero su líder Geraint Thomas reaccionó a tiempo para lograr el objetivo del liderato.



Lo intentó Soler y enseguida fue neutralizado, y le contestó Dan Martin con un demarraje cargado de fe y fuerza. El irlandés abrió un pequeño hueco que le resultó suficiente para coronar el puerto y celebrar un triunfo que se le negaba desde la Vuelta al Algarve 2017.



Por detrás Bardet mostró su debilidad al no poder seguir la rueda de Thomas a 1 kilómetro de la pancarta. El galés logró el amarillo pero no una etapa que ya figuraba en el palmarés de Martin, de 31 años, un corredor completo, con éxitos destacados como la Lieja 2013 y el Giro de Lombardía 2014, con etapas en Tour y Vuelta.



Ahora llega la hora de la verdad para Geraint Thomas, ojo avizor por si tiene que capitanear al Sky en el Tour. A sus 32 años, el 3 veces campeón del Mundo y 2 olímpico de persecución espera su gran oportunidad.



De momento, el reto del Dauphiné. La sexta etapa se disputa este sábado entre Frontenex y La Rosiêre, de 110 kilómetros, jornada de alta montaña que incluye cuatro puertos, dos de categoría especial, la Montée de Bisanne y el Col de Pré; uno de segunda, la Commet de Roselend y uno de primera que conduce a meta, La Rosiere, de 17 kilómetros al 5,8 de pendiente.



