¿Cuál es el problema del medio fondo colombiano?

Al Mundial de Pista de China solo asistieron los velocistas colombianos bajo el mando de John Jaime González y se ‘extrañó’ la participación de los corredores del medio fondo. No se fue, según la Fedeciclismo, porque los corredores de esa modalidad se fueron para la ruta, algo cierto, pero no del todo.

Se fueron porque no hay un programa serio que los amarre y prefieren irse a la ruta porque pagan mejor. Esa, tampoco, puede ser una disculpa, lo duro es: ¿dónde están los reemplazos?



Hoy, Colombia brilla en la velocidad, pero los resultados históricos en mundiales y Juegos Olímpicos se han conseguido en el medio fondo, por lo que preocupa que no exista, hoy en día, un programa serio que mantenga una estructura y tampoco se venga realizando una labor en la base.



En octubre pasado se conoció la salida de la dirección técnica de José Julián Velásquez, pero el problema no fue su salida, el lío es que no lo han reemplazado. Hace años, Postobón tuvo un programa serio, lo manejaban Hernán Herrón y Hugo Cuartas, allí figuraron González y Velásquez.



Luego, Diego Palacios, cuando fue director de Coldeportes, trató de retomarlo, pero, la verdad, es que hoy no hay un norte. Las ligas no tienen un plan de trabajo con los menores ni con los mayores, y la Federación tampoco fiscaliza, no les exige.



No hay competencias nacionales de pista y los velódromos siguen esperando que los exploten. Si con todo lo anterior se han conseguido resultados, ¿de qué estaríamos hablando si hay un proceso, si se trabajara la base?



En Coldeportes reposa una buena propuesta, un plan serio, pero allá está, nadie ha dado la última palabra. Hoy, celebramos las dos medallas de plata en China, pero lo cierto es que el medio fondo y el general la pista en Colombia pierde la rueda, se queda del lote.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel