Un pedalazo le dio el título de la París-Niza a Sergio Henao

Épico, histórico, emocionante, dramático, es que se acaban los adjetivos para el triunfo del colombiano Sergio Luis Henao este domingo en la París-Niza.



Difícil calificarlo con una sola palabra, pues lo que se vivió en la última etapa con salida y llegada en Niza, luego de 115 kilómetros, fue inolvidable, de no creer, más cuando le ganó a Alberto Contador, quien lo puso contra las cuerdas, por un pedalazo, por dos segundos.



La jornada era montañosa, tenía pasos complicados; los dos últimos, uno a 48 kilómetros de meta, y el último a 15. Henao llegó al comienzo de la etapa con 30 segundos de ventaja sobre Daniel Martin y 31 sobre Alberto Contador, pero el español hizo de todo; se voló en la penúltima subida, el colombiano trató de seguirle el paso, pero más adelante Contador sacó a relucir su categoría de gran escalador y lo dejó tirado: normal, sube más que Sergio.



Henao se dedicó a manejar la diferencia, a no desesperarse, pero el líder del equipo Trek aumentó su diferencia, la que llegó a estar en el minuto 10 segundos. La montaña para Henao era cruel, su peor enemigo, mientras que para el español era su mejor aliada.

En los descensos, Henao se recuperó, recortó camino, pero cuando vino la subida final la diferencia se amplió. Sergio Henao perdía la camiseta amarilla, le pasaba lo mismo que en las ediciones de la Vuelta al País Vasco de 2015 y 2016, cuando llegó como líder a la jornada final y perdió. En el primer año cayó con Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y en el siguiente, con Contador.



El español está acostumbrado a atacar así, de lejos, como cuando ganó la Vuelta a España del 2012 en la jornada que acabó en Fuente de Fe, cuando se voló a 50 km del final y derrotó a todos. Y en el Giro de Italia de 2015, una avería mecánica lo alejó de Fabio Aru, quien tomó la delantera antes del Mortirolo, pero el español, solo, se empleó a fondo, descontó el tiempo que llevaba perdido, superó a Aru y fortaleció su liderato, que después transformó en el título.



Henao no se dio por vencido y pedaleó con todo; esos 15 kilómetros finales hacia la meta fueron infernales, pero cruzó la meta y se coronó campeón de la París-Niza por solo dos segundos, gracias a la victoria de etapa de David de la Cruz, porque si Contador lo adelantaba en la meta, los 10 segundos de bonificación hubiesen sido el tiquete a la camiseta amarilla de campeón.

Sergio Luis Henao se sacudió; lleva un año inolvidable, pues la camiseta de campeón nacional de ruta le dio alas. Hoy, Henao es el segundo colombiano en ganar la París-Niza –el primero fue Carlos Betancur en el 2014– y el tercer ciclista del país en llegar al podio, porque Santiago Botero fue tercero en 1999.



“Entré en pánico en una jornada loca. Es la más grande victoria de mi carrera y espero que sea el anuncio de otras. He pasado por momentos duros en mi carrera, pero ha salido el sol para mí”, dijo un Henao alegre, al que todavía le temblaban las manos.



“Sabía que Alberto iba a atacar y que estaba muy fuerte, pero yo tenía que estar tranquilo. Me acordaba del año pasado, cuando se decidió todo en el descenso. Pero reconozco que empecé a entrar en pánico cuando la diferencia subió a un minuto”, agregó Henao, de 29 años.



Por fin celebró Sergio Luis, por fin un triunfo en una carrera del World Tour, la máxima categoría del ciclismo mundial, luego del tercer puesto en la Vuelta a Polonia del 2012, del segundo en la Flecha Valona del año siguiente, del tercero en el País Vasco del 2013; de los dos podios en esa misma prueba del 2015 y 2016 y del tercer puesto en el Tour Down Under del año pasado.

Sergio Luis, queda claro, siempre hay una primera vez.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel