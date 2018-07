Nairo cree en una remontada que nunca ha logrado en el Tour de Francia

En el diccionario del ciclista colombiano Nairo Quintana no se encuentra una definición para darse por vencido. Sin importar las dificultades o lo difícil que parezca una competencia, siempre buscará la forma de sobreponerse y de enviarles un mensaje a todos sus seguidores de que no está muerto quien pelea.

Ese volvió a ser su caballo de batalla este lunes cuando compareció ante los medios de comunicación, interesados en saber si en esta tercera semana de competición, que arranca hoy, realmente aún sigue en la pelea por el título del Tour de Francia.

“¿El podio? Hemos estado más lejos, todo es posible, pero nos tiene que salir un día bueno y aprovecharlo”, aseguró un Quintana bastante serio en esta rueda de prensa en el segundo día de descanso de la prueba.



La realidad de la carrera, la que se trazó como su gran objetivo para este año, es que está muy atrás, algo que no estaba en las cuentas de nadie. Se encuentra en la octava posición de la clasificación general, a 4 minutos 23 segundos del sorprendente líder, Geraint Thomas, y a 2 minutos 34 segundos de su más poderoso rival, Chris Froome.

Coalición de equipos

Hay un hecho claro en este Tour: Sky es un equipo que no da ventaja, es superior y vencerlo parece imposible. Por eso, unas posibles ayudas en carrera serían una estrategia para pensar.



“Hay que combatir al Sky con ayuda de otros equipos. Nos gustaría más ayuda para desmontar al Sky. Aún puede pasar de todo”, dijo Alejandro Valverde, compañero de Nairo.



Estas declaraciones van en sintonía con las de Romain Bardet. “Siempre es posible una alianza entre los escaladores. Nairo está como yo, sabe que debe romper a los rodadores”, afirmó.



Nairo quiere que la quinta sea la vencida. Las fuerzas dirán si puede luchar por el esquivo título.

Atacar y remontar

Este es el quinto Tour de Francia que corre Nairo. En todos ha comenzado la tercera semana en desventaja y siempre le ha tocado gastar el 200 por ciento de sus fuerzas para intentar lo impensado, algo que al final no se ha podido consumar.



“Aún todo es posible, hemos venido a cumplir nuestros objetivos. Nos hemos preparado para ello. La semana pasada no fue la mejor, pero seguimos convencidos de que podemos hacerlo y esperamos que salgan las cosas bien”, añadió.



De las cuatro ediciones pasadas del Tour, solo en dos Nairo ha sido capaz de recortar el tiempo perdido. En el 2013, cuando tuvo que tomar el liderato del Movistar Team porque Alejandro Valverde cedió un tiempo importante y le tocó asumir, fue la primera oportunidad.

Al comenzar la tercera semana de competencia estaba en el sexto puesto, a 5 minutos 47 segundos del liderato. Al final arañó 1 minuto 27 segundos y terminó en el segundo puesto del podio, en un Tour ganado por Froome.



La segunda vez que logró hacer un descuento fue en el 2015. Arrancó la última parte de la competición con una desventaja de 3 minutos 10 segundos y finalizó a 1 minuto 12 segundos, en la misma segunda plaza, que volvió a ver cómo Froome se volvía a coronar.



Sin embargo, en los últimos dos años no ha contado con la misma suerte. En el 2016 inició la tercera semana a 2 minutos 59 segundos y terminó en la tercera casilla, a 4 minutos 21 segundos de Froome, otra vez ganador de esta prueba, mientras que el año pasado, luego de haber intentado el doblete Giro-Tour, sus fuerzas fueron mínimas y empezó la tercera semana a 6 minutos 16 segundos y acabó a 15 minutos 28 segundos, en el puesto 12. Nuevamente ganó el británico Froome.



“La fortaleza es el convencimiento que tenemos, la tercera semana siempre vamos mejor, pero los rivales están fuertes. Esperamos hacer una buena estrategia para superar al Sky y conseguir lo que buscamos”, concluyó Nairo, quien bromeó en una respuesta a un periodista que le preguntó por qué no se veía sonriente, a lo que él contestó: “Porque no he desayunado”.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4