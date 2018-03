Colombia tiene cuatro opciones para ganar la Vuelta a Cataluña

Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Luis Henao y Egan Bernal son los cuatro ciclistas colombianos, de 16 en competencia, que tienen la ocasión de luchar por el título de la Vuelta a Cataluña, que comienza este lunes con una etapa con salida y llegada en Calella, de 158 km.



Quintana le aseguró a EL TIEMPO hace días que irá tranquilo, sin afanes, pero si veía la opción de ganar, no la desaprovecharía.

Sin embargo, hay corredores en el Movistar que están mejor que él: Alejandro Valverde y Marc Soler, este último viene de ganar la París-Niza.

“Aquí estamos con ganas e ilusión, como siempre. Con ganas de hacerlo bien, con ganas de que el equipo gane y con ganas de tener una victoria. A eso venimos”, precisó Quintana.



Chaves es una gran incógnita. Su meta está en el Giro de Italia, este año solo se ha mostrado ganador de etapa y de la general en el Herald Sun Tour, pero en Cataluña ya debe mostrar algo de nivel.



Henao perdió la ocasión de defender el título de la París-Niza, terminó de 12, y la prueba en España debería ser una buena opción para sacudirse.



Bernal es la carta tapada del Sky. Viene de ser el campeón de la Colombia Oro y Paz, de ser sexto en el Tour Down Under y de ser el mejor joven en esa prueba. Además, es el campeón nacional contrarreloj.



La competencia tendrá dos etapas claves. El miércoles la jornada será de 170 km, con final en premio de categoría especial, luego de pasar tres de primera. Al día siguiente, el final será en premio de primera categoría, después de superar otro de primera y uno especial.



Alejandro Valverde, el actual campeón, parte como favorito, viene de ganar la Comunidad Valenciana y el Tour de Abu Dabi, pero tiene rivales fuertes, no solo los colombianos.



Los hermanos Simón y Adam Yates, Fabio Aru, Daniel Martin, Steven Kruijswijk y Thibaut Pinot forman parte del lote que también tiene el sueño de ganar la carrera y que luchará por lograrlo.







